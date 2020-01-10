Вальверде покинет пост главного тренера "Барселоны" в конце сезона

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде покинет свой пост в конце текущего сезона. Об этом сообщает испанский журналист Гонсало Миро."Вальверде завершит работу с "Барселоной" в июне. Это обоюдное решение сторон", — цитирует Миро El Golazo De Gol в твиттере.55-летний тренер работает в "Барселоне" с лета 2017 года, его контракт заканчивается в июне. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании, а еще по разу — Кубок Испании и Суперкубок.