"Аль-Садд": Хави вернется в "Барселону" в будущем, но сейчас он наш тренер

Генеральный директор "Аль-Садда" Турки Али-Али прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Хави может возглавить "Барселону"."Вопрос об уходе Хави в "Барселону" естественный и ожидаемый, потому что это его клуб, его дом. И он должен туда вернуться в будущем, но сейчас Хави — тренер "Аль-Садда".Хави и его команда сосредоточены на завтрашнем матче против "Аль-Райяна", и мы уверены, что настолько большой клуб, как "Барселона", обладает достаточным профессионализмом, чтобы обсуждать подобные вопросы через официальные каналы", — приводит слова Али-Али официальный сайт "Аль-Садда".