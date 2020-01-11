Хави прокомментировал информацию о предложенной ему должности главного тренера "Барселоны"

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави прокомментировал информацию о том, что спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль и генеральный директор клуба Оскар Грау побывали в Дохе, чтобы предложить ему, бывшему капитану каталонского клуба, пост главного тренера команды."Тренировать "Барселону" — это моя мечта, не могу скрывать это. Все об этом знают. Но я сфокусирован на "Аль-Садде". Больше ничего не скажу. Я должен проявлять уважение к Вальверде.Люди из "Барселоны" были здесь, чтобы поговорить со мной, а также проверить Усмана Дембеле. Вот и все. Больше не могу ничего говорить, извините. Я просто встречался с Абидалем, своим другом. Я сосредоточен на своей команде — "Аль-Садде", - цитирует Хави журналист ESPN Самуэль Марсден в твиттере.