В понедельник, 13 января, "Барселона" объявила об уходе Эрнесто Вальверде с должности главного тренера.
Таким образом, Вальверде стал первым тренером "Барселоны" с 2003 года, которого руководство каталонского клуба уволило посреди сезона. Тогда в отставку был отправлен Луи ван Гал. По итогам сезона-2002/03 "Барселона" заняла шестое место, отстав от победившего "Реала" на 22 очка.
Добавим, после увольнения Вальверде "Барселону" возглавил бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен, который будет официально представлен во вторник, 14 января. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
"Барселона" в текущем сезоне чемпионата Испании делит 1-е место с "Реалом" после 19 туров, а в Лиге чемпионов сине-гранатовые вышли в 1/8 финала, где встретятся с "Наполи".
Sport24
Вальверде стал первым тренером "Барселоны" со времен ван Гала, уволенным по ходу сезона
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