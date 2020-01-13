» » Вальверде стал первым тренером "Барселоны" со времен ван Гала, уволенным по ходу сезона

Вальверде стал первым тренером "Барселоны" со времен ван Гала, уволенным по ходу сезона

В понедельник, 13 января, "Барселона" объявила об уходе Эрнесто Вальверде с должности главного тренера.

Таким образом, Вальверде стал первым тренером "Барселоны" с 2003 года, которого руководство каталонского клуба уволило посреди сезона. Тогда в отставку был отправлен Луи ван Гал. По итогам сезона-2002/03 "Барселона" заняла шестое место, отстав от победившего "Реала" на 22 очка.

Добавим, после увольнения Вальверде "Барселону" возглавил бывший тренер "Бетиса" Кике Сетьен, который будет официально представлен во вторник, 14 января. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

"Барселона" в текущем сезоне чемпионата Испании делит 1-е место с "Реалом" после 19 туров, а в Лиге чемпионов сине-гранатовые вышли в 1/8 финала, где встретятся с "Наполи".

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Вальверде Барселона Ла Лига ван Гал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сиссоко объявил о завершении карьеры
В "Локомотиве" подтвердили переговоры с "Кельном" по Хеведесу
"Краснодар" показал первую тренировку Сорокина
Вальверде стал первым тренером "Барселоны" со времен ван Гала, уволенным по ходу сезона
"Манчестер Юнайтед" до конца недели подпишет Фернандеша. Сумма сделки составит 60 млн фунтов
Рейна — об аренде в "Астон Вилле": я готов к этому испытанию. Не могу дождаться
"Атлетико" попробует подписать Ляказетта в случае неудачи трансфера Кавани
"Барселона" рассталась с Вальверде и объявила о назначении нового тренера 1
Сетьен называется основным кандидатом на должность главного тренера "Барселоны"
Панов: в 90-е мы жили с надеждой. Ничего не было – мечтали о том, что видим сейчас
"Рубин" провел первую тренировку под руководством Слуцкого 1
"Арсенал" отдал Мавропаноса в аренду "Нюрнбергу"
Робертсон: без трофеев рекорды не имеют значения
Хавбек "Ромы" Дзаньоло успешно перенёс операцию на крестообразной связке колена
Слуцкий ответил, играл ли в ЦСКА гей, а Игнатьев признал – Роналду не взял ЗМ во многом из-за него... 2
Гаттузо предложил игрокам "Наполи" совершить паломничество к мощам святого Януария
Тер Штеген приступил к тренировкам с "Барселоной"
"ПСЖ" объявил о продлении контракта с Маркиньосом
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Коломейцевым
Сантос: в России я не знал языка и хочется верить, что не сталкивался с расизмом 3
Актер Еремеев: продажа пива на стадионах поможет клубам стать более конкурентоспособными 1
"Спартак" в Абу-Даби ждут трехразовые тренировки 1
Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США 8
Селюк: Ротенберг восстановился не полностью, в общей группе будет тренироваться со вторых сборов
Моуринью: нормально, что Эриксен в данной ситуации не показывает свой лучший футбол
"Аякс" объявил о возвращении Бабеля
Перес: не знаю, кто такой Погба
"Барселона" известила Вальверде о расторжении контракта 1
Губерниев: российские биатлонисты прямо сейчас напоминают крепкий "Лестер"
Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма про Швайнштайгера 1
Все новости