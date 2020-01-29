Защитник "Ромы" будет арендован "Валенсией"

Капитан и защитник "Ромы" Алессандро Флоренци на правах аренды перейдет в "Валенсию".



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 28-летний футболист будет выступать за испанский клуб до конца нынешнего сезона. О других деталях пока не сообщается.



Флоренци выступает за "Рому" на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне футболист лишился места в основном составе, проиграв конкуренцию Леонардо Спинаццоле. На его счету 14 матчей в чемпионате Италии и 1 голевая передача.