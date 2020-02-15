"Барселона" на своем поле обыграла "Хетафе"

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" встречалась с "Хетафе". Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 2:1.



Чемпионат Испании



24 тур



Барселона – Хетафе 2:1



Голы: Гризманн, 33, Роберто, 39 - Анхель, 67



Барселона: тер Штеген, Альба (Фирпо, 21), Юмтити, Пике, Роберто (Кенед, 89), Рамос (Ракитич, 75), Бускетс, де Йонг, Гризманн, Месси, Фати (Видаль, 87)



Хетафе: Сория, Дьене, Ньом, Кукурелья, Оливера (Кенеди, 52), Этчейта, Максимович, Арамбарри, Этебо (Дьедио, 69), Молина (Анхель, 53), Мата



Предупреждения: Юмтити, 50, Мата, 73, Фирпо, 82, Фати, 87