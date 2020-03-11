Финал Кубка Испании перенесён из-за коронавируса

Финал Кубка Испании "Атлетик" - "Реал Сосьедад" перенесен из-за распространения коронавируса.

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Данное решение принято Королевской испанской футбольной федерации.



Финальный матч был назначен на 18-е апреля.



Точная дата, на которую перенесена игра, будет названа позже. Но, предварительно сообщается, что это будет 30-е мая.



Такое решение принято в связи с тем, что руководство испанского футбола посчитало неправильным рповодить финальный матч при пустых трибунах.



В Испании на две недели отменены все матчи, кроме Примеры и Сегунды, в мерах предосторожности из-за распространения коронавируса.



Матчи высших дивизионов Испании пройдут без зрителей.