Данное решение принято Королевской испанской футбольной федерации.
Финальный матч был назначен на 18-е апреля.
Точная дата, на которую перенесена игра, будет названа позже. Но, предварительно сообщается, что это будет 30-е мая.
Такое решение принято в связи с тем, что руководство испанского футбола посчитало неправильным рповодить финальный матч при пустых трибунах.
В Испании на две недели отменены все матчи, кроме Примеры и Сегунды, в мерах предосторожности из-за распространения коронавируса.
Матчи высших дивизионов Испании пройдут без зрителей.
Финал Кубка Испании перенесён из-за коронавируса
Финал Кубка Испании "Атлетик" - "Реал Сосьедад" перенесен из-за распространения коронавируса.
Фото: Getty Images
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