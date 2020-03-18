"Вальядолид" отказался от тестов на коронавирус

Директор "Вальядолида" Давид Эспинар сообщил, что футболисты команды отказались от прохождения тестов на коронавирус.



Эспинар отметил, что есть люди, которым намного больше необходимо пройти тесты для выявления этой болезни.



"Ни один наш футболист не имеет симптомов. Мы считаем, что есть группы людей, которые находятся в менее привилегированном положении и испытывают большую нужду", - сказал Эспинар.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. В Испании выявлено более 13 тысяч случаев заражения.