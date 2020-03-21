"Интер" намерен арендовать у "Барселоны" Коутиньо

"Интер" намерен арендовать у "Барселоны" полузащитника Фелиппе Коутиньою, передает Tuttosport.



Сообщается, что итальянский клуб хочет взять бразильца в аренду до конца следующего сезона. Сейчас Коутиньо на правах аренды выступает за "Баварию".



В "Барселоне" считают, что возможный уход Коутиньо в аренду в "Интер" поможет в переговорах по форварду итальянского клуба Лаутаро Мартинеса.



Ранее сообщалось, что Мартинес является первоочередной целью для каталонцев.