"Говорил с Абидалем, он сказал: "Мы выбрали тебя, поскольку есть класс, и ты, если здоровы Альба и Фирпо, будешь играть за вторую команду, если нет — за первую". Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов. Мне предлагали идти в аренду с правом выкупа за 5 миллионов", - приводит слова Кравеца Football.ua.
22-летний Кравец в нынешнем сезоне провел за "Леганес" 6 матчей, но не отметился результативными действиями.
"Леганес" находится на девятнадцатом месте в чемпионате Испании, имея в своем активе 23 очка за 27 матчей.
Украинский защитник рассказал, как отказался переходить в "Барселону"
Защитник "Леганеса" и сборной Украины Василий Кравец рассказал, что в свое время он отказался от перехода в "Барселону".
Фото: goldtalant.com.ua
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