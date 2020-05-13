Холанд: интерес "Реала"? Я сосредоточен на футболе, а не на этих слухах

Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд высказался об интересе со стороны мадридского "Реала".

Ранее сообщалось, что норвежец в летнее трансферное окно может пополнить состав "сливочных".

"Я сосредоточен на футболе, а не на этих слухах. Думаю только о своей игре, о работе. Это то, что я люблю больше всего, и то, на чём я сконцентрирован. Да, я потрясающе начал в "Боруссии". Хочу становиться лучше каждый день", - приводит слова Sky Sport.

Холанд выступает за "Боруссию" с января 2020 года. В 11 матчах он забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.


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Теги: Холанд Боруссия Д Реал Ла Лига Бундеслига
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