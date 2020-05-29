Гомеш: в первый день тренировок в "Барселоне" у меня не было бутс

Португальский полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш рассказал, как на первой тренировке в "Барселоне" у него не было бутс.



26-летний футболист перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Валенсии". В 2018 года хавбек на правах аренды перешел в "Эвертон".



"В первый день тренировок из-за недопонимания у меня не было бутс, чтобы играть. Бускетсу пришлось одолжить мне на время свои бутсы.



Я очень благодарен "Барселоне". Там был пик моей карьеры. Я много научился, играя там", - цитирует Гомеша AS.



"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 27 турах 58 очков.