Зидан: Рамос должен завершить карьеру в "Реале"

Главный тренер " Реала " Зинедин Зидан выразил мнение, что капитан команды Серхио Рамос должен завершить карьеру в Мадриде.

Фото: Marca

Контракт защитника рассчитан до конца следующего сезона.



- Место Рамоса в "Реале". Он играет здесь уже много лет и должен завершить здесь карьеру. Я твердо убежден в этом, - цитирует Зидана Goal.



Во вчерашнем матче с "Мальоркой" капитан "сливочных" Серхио Рамос забил красивый гол прямым ударом со штрафного. На его счету 8 точных ударов в текущем сезоне Ла Лиги. Испанец обновил свой рекорд результативности.



"Реал" набрал 68 очков и делит первое место в таблице с "Барселоной".