Как сообщает AS, бельгиец испытывает проблемы с голеностопом, он пропустил последнюю тренировку. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не хочет рисковать здоровьем форварда и не включит его в заявку на матч.
В текущем сезоне чемпионата Испании Эден Азар принял участие в 14 матчах, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.
"Реал" лидирует в испанской Примере, опережая идущую следом "Барселону" на 4 очка.
Эден Азар пропустит игру с "Атлетиком"
Нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не примет участия в матче 34-го тура Ла Лиги с "Атлетиком".
Фото: Reuters
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