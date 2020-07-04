Эден Азар пропустит игру с "Атлетиком"

Нападающий мадридского " Реала " Эден Азар не примет участия в матче 34-го тура Ла Лиги с "Атлетиком".

Фото: Reuters

Как сообщает AS, бельгиец испытывает проблемы с голеностопом, он пропустил последнюю тренировку. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не хочет рисковать здоровьем форварда и не включит его в заявку на матч.



В текущем сезоне чемпионата Испании Эден Азар принял участие в 14 матчах, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.



"Реал" лидирует в испанской Примере, опережая идущую следом "Барселону" на 4 очка.