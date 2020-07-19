"Реал" поделил очки с "Леганесом"

Чемпионат Испании



38 тур



"Леганес" - "Реал" 2:2

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Испании.Ставший чемпионом "Реал" в гостях сыграл вничью с "Леганесом".: Рамос, 9, Хиль, 45+1, Асенсио, 52, Ассале, 79: Куэльяр, Сиовас, Тарин (Меса, 55), Бустинса, Сильва, Росалес, Ресио (Ассале, 55), Амаду (Авилес, 78), Гарридо (Герреро, 46), Хиль, Руибаль (Родригес, 46): Ареола, Рамос (Начо, 46), Милитао, Менди, Васкес, Иско, Каземиро (Кроос, 61), Вальверде, Асенсио (ович, 61), Жуниор, Бензема (Диас, 61): Ресио, 39, Руибаль, 43, Бустинса, 49, Сильва, 56, Диас, 66В других матчах "Севилья" минимально обыграла "Валенсию" (1:0), "Атлетико" сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" (1:1), "Эспаньол" поделил очки с "Сельтой" (0:0).