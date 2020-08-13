Венгер отказал "Барселоне"

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер, который в настоящее время является техническим консультантом ФИФА, отказался возглавить каталонский клуб.

Фото: BBC

Специалиста не устроили предложенные условия и проект в целом, сообщает le10Sport.



70-летний француз был одним из главных кандидатов на замену Сетьену, который испытывает сложности в построении игры каталонцев и не может найти общий язык с лидерами команды.