Специалиста не устроили предложенные условия и проект в целом, сообщает le10Sport.
70-летний француз был одним из главных кандидатов на замену Сетьену, который испытывает сложности в построении игры каталонцев и не может найти общий язык с лидерами команды.
Венгер отказал "Барселоне"
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер, который в настоящее время является техническим консультантом ФИФА, отказался возглавить каталонский клуб.
Фото: BBC
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