Бартомеу не намерен уходить в отставку

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу не намерен уходить в отставку.

marca.com

Сообщается, что сегодня пройдет внеочередное собрание, на котором руководители "Барселоны" обсудят текущую ситуацию.



По мнению Бартомеу, досрочные выборы нового президента "Барселоны" могут навредить клубу.



Напомним, вчера "Барселона" в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:8 проиграла "Баварии". В СМИ сообщалось, что главный тренер каталонцев Кике Сетьен будет отправлен в отставку.

