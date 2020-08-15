Сообщается, что сегодня пройдет внеочередное собрание, на котором руководители "Барселоны" обсудят текущую ситуацию.
По мнению Бартомеу, досрочные выборы нового президента "Барселоны" могут навредить клубу.
Напомним, вчера "Барселона" в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:8 проиграла "Баварии". В СМИ сообщалось, что главный тренер каталонцев Кике Сетьен будет отправлен в отставку.
Бартомеу не намерен уходить в отставку
Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу не намерен уходить в отставку.
marca.com
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