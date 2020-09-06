"Барселона" исключает вариант с продажей Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо следующий сезон проведет в "Барселоне".

Фото: ФК "Барселона"

Минувший сезон бразилец провел на правах аренды в "Баварии". После его возвращения в каталонский клуб новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сообщил руководству команды, что рассчитывает на Коутиньо.



Единственным условием возможного трансфера будет намерение какого-либо клуба предложить за Коутиньо действительно большие деньги.



В составе "Баварии" в сезоне 2019/2020 28-летний хавбек сделал требл, став чемпионом Германии, обладателем кубка страны и победителем Лиги чемпионов. В бундеслиге Коутиньо провел 23 матча, в которых забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.



Источник: Marca