Минувший сезон бразилец провел на правах аренды в "Баварии". После его возвращения в каталонский клуб новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сообщил руководству команды, что рассчитывает на Коутиньо.
Единственным условием возможного трансфера будет намерение какого-либо клуба предложить за Коутиньо действительно большие деньги.
В составе "Баварии" в сезоне 2019/2020 28-летний хавбек сделал требл, став чемпионом Германии, обладателем кубка страны и победителем Лиги чемпионов. В бундеслиге Коутиньо провел 23 матча, в которых забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.
Источник: Marca
"Барселона" исключает вариант с продажей Коутиньо
Полузащитник Филиппе Коутиньо следующий сезон проведет в "Барселоне".
Фото: ФК "Барселона"
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