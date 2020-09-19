Он проходил в рамках Кубка Гампера — ежегодного предсезонного турнира "Барселоны", который проводится в один матч.
Единственный мяч в игре забил Антуан Гризманн на 2 минуте. За "каталонцев" дебютировал полузащитник Миралем Пьянич.
27 сентября "Барселона" откроет новый сезон Ла Лиги матчем с "Вильярреалом".
"Барселона" обыграла "Эльче" в матче за Кубок Гампера
"Барселона" была сильнее "Эльче" (1:0) в товарищеском матче.
Фото: AS
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