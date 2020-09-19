"Барселона" обыграла "Эльче" в матче за Кубок Гампера

"Барселона" была сильнее "Эльче" (1:0) в товарищеском матче.

Фото: AS

Он проходил в рамках Кубка Гампера — ежегодного предсезонного турнира "Барселоны", который проводится в один матч.



Единственный мяч в игре забил Антуан Гризманн на 2 минуте. За "каталонцев" дебютировал полузащитник Миралем Пьянич.



27 сентября "Барселона" откроет новый сезон Ла Лиги матчем с "Вильярреалом".