Месси - об уходе Суареса: ты не заслужил, чтобы тебя так выгоняли из команды

Ya me ven?a haciendo la idea pero hoy entre? al vestuario y me cayo? la ficha de verdad. Que difi?cil va a ser no seguir compartiendo el di?a a di?a con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extran?ar muchi?simo. Fueron muchos an?os, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los di?as juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho ma?s enfrentarte. Te mereci?as que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores ma?s importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafi?o. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.