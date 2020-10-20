"Барселона" переподписала Пике, тер Штегена, Лангле и де Йонга

"Барселона" сообщила о подписании новых долгосрочных контрактов с четырьмя футболистами.

Четыре игрока "Барселоны" заключили новые долгосрочные соглашения с клубом, сообщает официальный твиттер сине-гранатовых. 33-летний защитник Жерар Пике продлен до 2024 года, 28-летний голкипер Марк-Андре тер Штеген - до 2025 года, 25-летний защитник Клеман Лангле и 23-летний полузащитник Фрэнки де Йонг - до 2026 года.