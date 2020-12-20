Пике: "Барселона" переживает очень трудный момент

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал выступления команды в текущем сезоне.
Фото: Getty Images
В частности, Пике отметил, что не лучшие выступления "Барсы" в текущем сезоне не отражаются негативно на настроении команды. Также он затронул тему предстоящих выборов президента клуба.

""Барселона" переживает очень трудный момент, нам нужен лидер и единство. Кто бы ни стал президентом, помогите ему. От лица команды я надеюсь на помощь новому президенту со стороны болельщиков. Из кантеры выходят очень хорошие люди. Тренер вселяет уверенность в этих игроков. Наши ощущения сейчас лучше, чем результаты", - сказал Пике.

Отметим, что на данный момент "Барселона" пребывает на пятой строчке турнирной таблицы Примеры. В активе команды 21 балл, отставание от лидирующего "Атлетико" составляет восемь очков. При этом у "матрасников" есть матч в запасе.

Источник: Mundo Deportivo

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Теги: Пике Барселона Примера
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