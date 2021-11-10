Как сообщает источник, будущее футболиста не связано со стадионом "Месталья" (домашний стадион "Валенсии"). Контракт Черышева истекает летом 2022 года и скорее всего не будет продлен.
В текущем сезоне 30-летний россиянин выходил на поле в 5 матчах Ла Лиги, в которых успел отличиться двумя голевыми передачами. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3.5 млн евро.
Черышев перебрался в "Валенсию" летом 2019 года, сумма компенсации за него тогда составила около 6 млн евро.
Источник: COPE
СМИ: Черышев покинет "Валенсию"
"Валенсия" скорее всего не станет продлевать контракт с российским полузащитником Денисом Черышевым.
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