СМИ: Черышев покинет "Валенсию"

"Валенсия" скорее всего не станет продлевать контракт с российским полузащитником Денисом Черышевым.

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В текущем сезоне 30-летний россиянин выходил на поле в 5 матчах Ла Лиги, в которых успел отличиться двумя голевыми передачами. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3.5 млн евро.



Черышев перебрался в "Валенсию" летом 2019 года, сумма компенсации за него тогда составила около 6 млн евро.



Источник: COPE Как сообщает источник, будущее футболиста не связано со стадионом "Месталья" (домашний стадион "Валенсии"). Контракт Черышева истекает летом 2022 года и скорее всего не будет продлен.В текущем сезоне 30-летний россиянин выходил на поле в 5 матчах Ла Лиги, в которых успел отличиться двумя голевыми передачами. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 3.5 млн евро.Черышев перебрался в "Валенсию" летом 2019 года, сумма компенсации за него тогда составила около 6 млн евро.Источник: COPE