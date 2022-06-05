Более 400 млн евро "Реал" готов потратить на трансферы в межсезонье

Бюджет мадридского " Реала " на летние трансферы превысил 400 миллионов евро.

Фото: ФК "Реал"

Как утверждает Goal мадридский "Реал" готовит на летние трансферы внушительную сумму. По информации издания это более 400 миллионов евро.



Часть этой суммы составляет доход от победы в Лиге Чемпионов. Также, "Сливочные" планируют расстаться с Хесусом Вальехо, Марко Асенсио, Даниелем Сьосом, Лукой Йовичем или Мариано Диасом, что также пополнит бюджет клуба.



В связи с уходом Гарета Бэйла, Иско и Марсело Виейры, в мадридской команде существенно вырос и потолок зарплат.



В прошедшем сезоне "Реал" стал победителем Лиги Чемпионов. Это принесло команде 160 миллионов евро.