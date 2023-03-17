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Левандовски – о критике: порой люди думают, что мы машины, роботы

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Польский футболист Барселоны Роберт Левандовски поделился мыслями по поводу критики.
Фото: ФК "Барселона"
- Порой люди забывают о том, что мы такие же, как и они. Они думают, что мы машины, роботы. Что мы не можем плохо себя чувствовать или быть в плохом настроении. Есть люди, которые действительно думают, что мы какой-то продукт, который существует от тренировок до матчей, - приводит мнение Левандовски Diarios de Biciclet.

Польский центрфорвард Роберт Левандовски пополнил состав "Барселоны" летом 2022 года. С того момента футболист провел за каталонцев 32 встречи, в них Роберту удалось 25 раз поразить ворота соперников. Также на счету игрока 6 голевых пасов. Для того, чтобы совершить голевое действие, Левандовски требуется примерно 108 игровых минут. Ранее поляк защищал цвета "Баварии". В немецком коллективе форвард также отметился высокой результативностью. За 375 поединков он забил 344 мяча и отдал 72 ассиста. В мюнхенский клуб Левандовски перебрался из "Боруссии" из Дортмунда, за которую футболист забил 103 гола в 187 матчах.


Левандовски Барселона
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