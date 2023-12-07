Агент Геннадий Голубин, чьим клиентом является Арсен Захарян, перешедший прошлым летом из "Динамо" в "Реал Сосьедад", рассказал о том, как проходит адаптация игрока сборной России в новой команде, и откуда берется критика.
"Со стороны местных болельщиков к нему мало негативных комментариев. Садика купили за 20 миллионов, он не попадает по пустым воротам, и его тоже не критикуют. Нужно порадоваться за человека, а не критиковать. В наших традициях это, не радоваться за чужие успехи. Если почитать, что пишут местные болельщики, там недовольных не будет", — приводит слова Голубина Metaratings.
В текущем сезоне на счету Захаряна ноль результативных действий за "Реал Сосьедад" в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. Последней темой для обсуждения стала минимальная победа "Сосьедада" над клубом "Андрач" из четвертой лиги в Кубке Испании, где Захарян провел на поле весь матч, но первым для себя результативным действием так и не отметился.
Агент Захаряна - о критических высказываниях: в наших традициях - не радоваться чужим успехам
Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, ответил на критику своего подопечного.
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