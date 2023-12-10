Накануне 20-летний россиянин отметился результативной передачей на Мартина Субименди на 41-й минуте выездного матча 16-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (3:0).
– Думал, Захарян не выйдет в старте против "Вильярреала". Многие газеты писали, что он сыграл неважно в Кубке, поэтому я был удивлен. Захарян – молодец! Главное, что играет. Это в последнее время в футболе стали считать голевые передачи. Когда мы играли, голевые никто не считал. Это просто результативное действие, для него это хорошо, – цитирует Мостового "СЭ".
9 декабря полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян совершил свое дебютное результативное действие в составе испанской команды, поучаствовав в эпизоде со вторым голом в ворота "Вильярреала". На это 20-летнему уроженцу Самары понадобилось 15 матчей во всех турнирах за басков. Благодаря крупной победе клуб из Сан-Себастьяна поднялся на 5-ю строчку в таблице чемпионата Испании.
Мостовой – о дебютном результативном действии Захаряна: когда мы играли, голевые никто не считал
Бывший полузащитник испанских "Сельты" и "Алавеса" Александр Мостовой отреагировал на дебютное голевое действие хавбека сборной России Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".
Фото: Globall Look Press