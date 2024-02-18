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Елагин - о Захаряне: рано выносить вердикт. Парень улетел с Земли на Марс, попал в другое измерение

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Известный комментатор Александр Елагин оценил игру полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: Global Look Press
- Некоторые специалисты считают, что Захарян все-таки поехал не в ту команду? Рано выносить вердикт. Поймите, парень упал с Луны на Землю. Или наоборот - улетел с Земли на Марс. Попал в другое измерение! Зачем сразу ставить на нем крест?

Воспитанник московского "Динамо" Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" летом прошлого года. Российский атакующий полузащитник принял участие за новый клуб в 16 матчах испанской Ла Лиги, 5 играх Кубка Испании и 5 встречах Лиги Чемпионов. Суммарно игрок провел на поле 1145 минут, за которые отличился одной результативной передачей. За московскую команду Захарян забил 19 голов и оформил 25 ассистов в 89 матчах.

Источник: "СЭ"

Елагин Захарян Реал Сосьедад
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