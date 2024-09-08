"Арсен приступил к тренировкам по индивидуальной программе на этой неделе", приводит слова агента "СЭ".
Напомним, в августе полузащитник сборной России и "Реала Сосьедад" Арсен Захарян перенес операцию на лодыжке. Футболист пропустил старт нового сезона чемпионата Испании.
21-летний хавбек играет за "Реал Сосьедад" с лета прошлого года. В прошлом сезоне Захарян провел за испанскую команду 40 матчей во всех соревнованиях, в которых отличился одним забитым мячом и дважды ассистировал на гол партнерам.
Захарян приступил к тренировкам по индивидуальной программе
Агент полузащитника "Реала Сосьедад" и сборной России Арсена Захаряна Геннадий Голубин поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.
Фото: Global Look Press