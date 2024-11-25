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В "Реале Сосьедад" сообщили, что Арсен Захарян вновь получил травму

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В пресс-службе испанского "Реала Сосьедад" сообщили, что Арсен Захарян получил травму.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"У игрока проблемы с мышцами. Мы не знаем, когда он сможет вернуться к матчам", - цитирует представителя пресс-службы "СЭ".

Российский полузащитник Арсен Захарян получил травму на предсезонной подготовке "Реала Сосьедад" и был прооперирован. В прошлом сезоне россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.

Реал Сосьедад
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