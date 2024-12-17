"У Захаряна пока не получилось в "Реале Сосьедад". У него контракт до 2029 года, поэтому есть возможность все исправить, тем более Арсен еще молод. Он рано уехал, можно было еще поиграть в "Динамо" пару лет. Захарян — одаренный футболист, но мог себя лучше проявить", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. Всего россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока сборной России в 18 миллионов евро.
После 17-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 25-ю набранными очками.
Колыванов: Захарян рано уехал в "Реал Сосьедад", можно было еще поиграть в "Динамо" пару лет
Российский специалист Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"