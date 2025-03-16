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В "Реале Сосьедад" сообщили, что у Захаряна случился рецидив травмы квадрицепса

В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о повторном повреждении у хавбека Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"По результатам медицинского обследования было выявлено, что у Арсена случился рецидив травмы квадрицепса. Он выбыл на несколько недель", - цитирует пресс-службу клуба "Матч ТВ".

Напомним, в минувшую пятницу, 14 марта, российский атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян досрочно завершил тренировку команды из-за болевых ощущений.

Текущий сезон Захарян почти полностью пропустил из-за травмы и последовавшей за ней операции. На счету хавбека всего четыре матча за сан-себастьнцев в этом году, в которых он записал на свой счет гол и ассист.

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