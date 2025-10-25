Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
14:00
ОренбургНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
Волга УлНе начат
Уфа
14:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
17:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
17:00
Спартак КостромаНе начат
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
17:00
СандерлендНе начат
Ньюкасл
17:00
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
ОвьедоНе начат
Эспаньол
17:15
ЭльчеНе начат
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
КомоНе начат
Удинезе
16:00
ЛеччеНе начат
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
16:30
БаварияНе начат
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
18:00
ПСЖНе начат
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

В "Реале Сосьедад" оценили игру Арсена Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате оценил игру российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: Global Look Press
"Мы очень довольны тем, как Захарян сыграл с "Севильей". Арсен сейчас находится в хорошей форме. Что касается его игрового времени и уверенности, это вопрос для обсуждения в частном кругу", - цитирует пресс-атташе Metaratings.

Вчера, 24 октября, "Реал Сосьедад" на домашнем стадионе одержал победу над "Севильей" в 10 туре чемпионата Испании со счетом 2:1. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 69 минуте встречи и не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне российский футболист провел за испанский клуб во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Напомним, что в прошлом сезоне Арсен Захарян вышел на поле лишь в 4 встречах из-за нескольких повреждений.

