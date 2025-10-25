"Мы очень довольны тем, как Захарян сыграл с "Севильей". Арсен сейчас находится в хорошей форме. Что касается его игрового времени и уверенности, это вопрос для обсуждения в частном кругу", - цитирует пресс-атташе Metaratings.
Вчера, 24 октября, "Реал Сосьедад" на домашнем стадионе одержал победу над "Севильей" в 10 туре чемпионата Испании со счетом 2:1. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 69 минуте встречи и не отметился результативными действиями.
В текущем сезоне российский футболист провел за испанский клуб во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Напомним, что в прошлом сезоне Арсен Захарян вышел на поле лишь в 4 встречах из-за нескольких повреждений.
В "Реале Сосьедад" оценили игру Арсена Захаряна
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате оценил игру российского полузащитника Арсена Захаряна.
