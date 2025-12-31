Матчи Скрыть

Вратарь "Барселоны" тер Стеген определился с будущим

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген не собирается кардинально менять свое будущее в ближайшее зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Барселона"
Как сообщает Diario Sport, немецкий вратарь дал понять руководству клуба, что не заинтересован в смене страны и образа жизни.

По информации источника, тер Стеген не рассматривает варианты продолжения карьеры в так называемых "экзотических" лигах, а также не проявляет желания переезжать в более удалённые для него чемпионаты, включая Англию. Ключевым фактором для футболиста остаётся комфорт вне поля - он намерен и дальше жить в Барселоне.

Тер Стеген защищает цвета "Барселоны" с июля 2014 года.

