"Барселона" установила уникальное достижение в Ла Лиге

"Барселона" продлила результативную серию в чемпионате Испании до 39 матчей подряд.

Фото: ФК "Барселона"

В игре 18-го тура Ла Лиги каталонский клуб дважды поразил ворота "Эспаньола", одержав победу со счётом 2:0. Таким образом, "блауграна" вновь не ушла с поля без забитых мячей.



В последний раз "Барселона" не сумела отличиться в матче чемпионата более года назад - 15 декабря 2024 года, когда уступила "Леганесу" со счётом 0:1. С того момента команда стабильно забивает в каждом поединке Ла Лиги. Об этом передаёт Opta Sports.



Текущая серия насчитывает 39 матчей, в которых каталонцы отметились 105 голами. Это лучший показатель результативности среди всех клубов топ-лиг Европы на данный момент.