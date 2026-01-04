"Барселона" побеждает уже восемь матчей подряд

"Барселона" довела победную серию во всех турнирах до восьми матчей.

ФК "Барселона"

В рамках 18-го тура Ла Лиги команда Ханси Флика в гостях обыграла "Эспаньол" со счётом 2:0. Этот успех стал очередным в затянувшейся победной серии каталонцев.



Последнее поражение "Барселона" потерпела 25 ноября в матче Лиги чемпионов против "Челси" - 0:3. С того момента сине-гранатовые выиграли все встречи, одержав восемь побед с общей разницей мячей 21:6.



Следующий матч "Барселона" проведёт 7 января - соперником каталонского клуба станет "Атлетик" в игре за Суперкубок Испании.

