Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, напряжённость в отношениях между бразильцем и наставником возникла ещё в первой половине сезона. Переломным моментом стала игра 10-го тура Ла Лиги против "Барселоны", состоявшаяся 26 октября 2025 года. Несмотря на победу "Реала" со счётом 2:1, именно в том матче проявились первые серьёзные признаки недовольства Винисиуса решениями тренерского штаба.
После встречи Хаби Алонсо предпринимал попытки наладить контакт с футболистом и сгладить возникшие разногласия, однако полностью устранить напряжение не удалось. В итоге Винисиус предпочёл не торопиться с подписанием нового соглашения, решив сначала понять, каким будет будущее тренерского штаба и роль Алонсо в проекте клуба.
Напомним, 12 января "Реал" сообщил об уходе Алонсо с поста главного тренера.
Романо рассказал о конфликте Винисиуса с тренером "Реала"
