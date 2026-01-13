Журналист назвал причины ухода Алонсо из "Реала"

Мадридский "Реал" официально расстался с главным тренером Хаби Алонсо.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Как утверждает журналист и инсайдер Пепе Альварес, инициатива ухода исходила именно от самого Алонсо. По данным источника, наставник принял решение покинуть клуб, столкнувшись с рядом внутренних проблем.

Сообщается, что за последние месяцы тренеру так и не удалось выстроить полноценный контакт с частью футболистов, а на текущей неделе ситуация внутри раздевалки стала ещё более напряжённой. Дополнительным фактором стало отсутствие твёрдой поддержки со стороны руководства "Королевского клуба".

Хаби Алонсо возглавлял "Реал" с лета 2025 года.

