Представитель Захаряна не исключил аренду игрока в Словению

Возвращение в Россию? В реальности "Реал Сосьедад" вообще не хочет отдавать Арсена в аренду куда-либо, тем более в Россию. Поэтому пока сложно что-либо сказать. Все будет понятно через месяц", - сказал Голубин.
Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". В августе 2023 года атакующий полузащитник присоединился к "Реалу Сосьедад" и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 20 матчах за испанскую команду во всех турнирах и отличился одним забитым мячом, проведя на поле 639 минут. В шести последних турах чемпионата Испании Захарян отыграл всего 6 минут.
Всего в активе 22-летнего хавбека 3+3 по системе гол плюс пас за баскский клуб в 64 играх.
