Представитель Захаряна не исключил аренду игрока в Словению

Геннадий Голубин, представитель хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о будущем игрока в испанском клубе.
Фото: Getty Images
"Вариант с арендой Захаряна всегда возможен. Та же аренда в "Целе" всегда возможна, но у нас есть и другие варианты. На данный момент мы ничего не обсуждаем, потому что это бессмысленно делать до конца сезона. Если говорить о вариантах, то преимущественно они из Европы.

Возвращение в Россию? В реальности "Реал Сосьедад" вообще не хочет отдавать Арсена в аренду куда-либо, тем более в Россию. Поэтому пока сложно что-либо сказать. Все будет понятно через месяц", - сказал Голубин.

Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". В августе 2023 года атакующий полузащитник присоединился к "Реалу Сосьедад" и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 20 матчах за испанскую команду во всех турнирах и отличился одним забитым мячом, проведя на поле 639 минут. В шести последних турах чемпионата Испании Захарян отыграл всего 6 минут.

Всего в активе 22-летнего хавбека 3+3 по системе гол плюс пас за баскский клуб в 64 играх.

Источник: Sport24

