"Реал" готов потратить более 200 млн евро на футболиста "Баварии" - источник

Майкл Олисе остаётся одной из приоритетных трансферных целей мадридского " Реала ".

Фото: Getty Images

Как сообщает Marca, руководство испанского клуба сохраняет интерес к вингеру "Баварии", несмотря на потенциально огромную сумму сделки.



По данным источника, переход французского футболиста может обойтись мадридцам более чем в 200 миллионов евро. При этом в "Реале" не готовы выходить за пределы суммы в 220 миллионов.



В прошедшем сезоне Олисе был одним из лидеров мюнхенской команды. На счету атакующего игрока 22 забитых мяча и 31 голевая передача в 52 матчах во всех турнирах.

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Бавария