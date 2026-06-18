Как сообщает Marca, руководство испанского клуба сохраняет интерес к вингеру "Баварии", несмотря на потенциально огромную сумму сделки.
По данным источника, переход французского футболиста может обойтись мадридцам более чем в 200 миллионов евро. При этом в "Реале" не готовы выходить за пределы суммы в 220 миллионов.
В прошедшем сезоне Олисе был одним из лидеров мюнхенской команды. На счету атакующего игрока 22 забитых мяча и 31 голевая передача в 52 матчах во всех турнирах.
"Реал" готов потратить более 200 млн евро на футболиста "Баварии" - источник
Майкл Олисе остаётся одной из приоритетных трансферных целей мадридского "Реала".
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