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Названы лучшие игроки РПЛ по передачам в финальную треть

Футболисты "Спартака" доминируют в рейтинге РПЛ по количеству точных передач в финальную треть поля.
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет Opta Sports, сразу три представителя красно-белых входят в первую тройку по этому показателю после двух туров чемпионата. Лидером рейтинга является Эсекьель Барко, на счету которого 61 точная передача в финальную треть. Вторую строчку занимает Маркиньос с 48 такими пасами, а замыкает тройку полузащитник Роман Зобнин, выполнивший 39 точных передач.

В пятерку лучших также вошли защитник "Краснодара" Лукас Оласа (33) и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (32).

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