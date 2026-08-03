Как пишет Opta Sports, сразу три представителя красно-белых входят в первую тройку по этому показателю после двух туров чемпионата. Лидером рейтинга является Эсекьель Барко, на счету которого 61 точная передача в финальную треть. Вторую строчку занимает Маркиньос с 48 такими пасами, а замыкает тройку полузащитник Роман Зобнин, выполнивший 39 точных передач.
В пятерку лучших также вошли защитник "Краснодара" Лукас Оласа (33) и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (32).
Названы лучшие игроки РПЛ по передачам в финальную треть
Футболисты "Спартака" доминируют в рейтинге РПЛ по количеству точных передач в финальную треть поля.
Фото: ФК "Спартак"