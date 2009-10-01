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Маурисио: теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ

Полузащитник "Зенита" Жозе Маурисио подвел итоги матча с "Андерлехтом" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Нам не хватило концентрации. Они нанесли удар по нашим воротам, и у них получилось. Мы были уверены в нашей победе, выжали свой максимум, показали хорошую физическую подготовку. В итоге проиграли. Сейчас главное не опускать голову. Сегодня вся команда, не только Данни, показала характер. Увы, результат вы знаете. Проиграли и игроки, и тренер. Сложно сказать, что это была ошибка. Дальше будет лучше.

"Зенит" — большая команда, которая должна бороться за трофеи. Мы везде вылетели, теперь нужно бороться за первое место в РФПЛ. Там легко не будет. Я здесь уже семь лет, и не вспомню лёгкие игры. Сейчас нужно продолжать нашу работу и стремиться к лучшему", - цитирует Маурисио "Чемпионат.сом".
Теги: Маурисио Зенит Андерлехт
Вчера, 23:44
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14
(1)
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:23) #
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Ну. а что ещё Маурисио после того, как "Зенит" вылетел из ЛЕ, сказать может?
Только то, что сказал.
Иначе никто не поймёт. blush
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: Кристоф (Сегодня, 00:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lacan
Вы там классно сыграли! Много очков в копилку принесли!

Хотелось бы поподробнее узнать а сколько очков в копилку принесло Динамо. Можно за все время существования этого клуба.
Регистрация: 16.08.2008
№12 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 00:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мизантроп
Цитата: DIMANAJ
Прошлый матч с нами напомнить - если б не купленный судейка, сосали бы по полной.

Всё не успокоитесь, лузеры москальские? Плохому танцору, всегда, как известно, яйца жмут smile Посмотрим, кто к июню отсосёт, красавчег!

Бандера чтоль, недобитый?
Регистрация: 30.06.2012
№11 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 00:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DIMANAJ
Прошлый матч с нами напомнить - если б не купленный судейка, сосали бы по полной.

Всё не успокоитесь, лузеры москальские? Плохому танцору, всегда, как известно, яйца жмут smile Посмотрим, кто к июню отсосёт, красавчег!
Регистрация: 1.11.2012
№10 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 00:06) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мизантроп
Цитата: DIMANAJ
Мы хотя бы честно туда пытаемся попасть.

Честно слили игру киприотам, даже бабок не взяли! Такая честность хуже воровства!

С бабками и Томь чемпионом будет.
Регистрация: 30.06.2012
№9 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DIMANAJ
Мы хотя бы честно туда пытаемся попасть.

Честно слили игру киприотам, даже бабок не взяли! Такая честность хуже воровства!
Регистрация: 1.11.2012
№8 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 00:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Мизантроп][quote=vanap
upkin]Ну тут то будет работа с судьями ,договорные игры и вы будите героями .В еврокубках играть надо нормально[/quote]
Ну что взять со свиных подстилок - всех меряют по себе :-([/П\
Прошлый матч с нами напомнить - если б не купленный судейка, сосали бы по полной.
Регистрация: 30.06.2012
№7 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Вчера, 23:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vanapupkin
Ну тут то будет работа с судьями ,договорные игры и вы будите героями .В еврокубках играть надо нормально

Ну что взять со свиных подстилок - всех меряют по себе :-(
Регистрация: 1.11.2012
№6 Написал: Андрей Зайцев (Вчера, 23:59) #
  • 0
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почему вы решили что все кто играет против вас в этом сезоне играют с вашими правилами,вы не стого ни сего стали побеждать в матчах в которых ранее проигрывали причем именно по игре а судейство и это так придаток
Регистрация: 3.02.2015
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:57) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
С вашим умением играть на выезде, за Еврокубки зацепитесь хотя бы...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: DIMANAJ Саров (Вчера, 23:56) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lacan
Цитата: vanapupkin
В еврокубках играть надо нормально

Вы там классно сыграли! smile Много очков в копилку принесли! laughing

Мы хотя бы честно туда пытаемся попасть.
Регистрация: 30.06.2012
№3 Написал: Lacan (Вчера, 23:53) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: vanapupkin
В еврокубках играть надо нормально

Вы там классно сыграли! smile Много очков в копилку принесли! laughing
Регистрация: 27.09.2011
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не успел в душе помыться, а тут как тут криспондент smirk

Цитата: vanapupkin
Ну тут то будет работа с судьями ,договорные игры и вы будите героями .В еврокубках играть надо нормально

Ну а Вы будете посредником в этих гнусных сделках, надо полагать. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: vanapupkin Россия (Вчера, 23:47) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Ну тут то будет работа с судьями ,договорные игры и вы будите героями .В еврокубках играть надо нормально
Регистрация: 6.05.2016
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