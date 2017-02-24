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Сергей Балахнин: Моуринью и Бердыев - абсолютно разные люди, сравнения здесь неуместны

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин считает, что Курбана Бердыева, отвечающего за тренировочный процесс "Ростова", и наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нельзя сравнивать.

"Конечно, Бердыев что-то противопоставит Моуринью, "Манчестеру" будет непросто, учитывая, как сейчас выглядит "Ростов". В этом евросезоне дончане превзошли все ожидания, осталось английский клуб положить на лопатки. Это будут очень интересные игры, у нас есть преимущество в мотивации, потому что играть с "Манчестером" почетно, интересно, поэтому ростовские футболисты будут очень мотивированы, и это большой плюс. Понятно, что игроки "Манчестера" превосходят соперника по уровню мастерства, но ничего страшного.

Тут другой момент может сыграть роль - сейчас в Англии самый разгар чемпионата, "Манчестер" набрал хорошую форму ("Манчестер Юнайтед" не проигрывает в чемпионате с октября 2016 года. - Прим.), показывает интересную игру, им хочется это продолжить. И, как я понимаю, чемпионат является для них приоритетом. Возможно, что это скажется на игре против "Ростова".

Моуринью и Бердыев - абсолютно разные люди по своей интенсивности, по подходу к футболу, они представители разных футбольных философий, сравнения здесь неуместны. У Бердыева результата добиваются не отдельные игроки, а вся команда. Это доказывает тот факт, что футболисты, которые ушли из команды Бердыева, проявляли себя в меньшей степени. Он ставит на командную игру, на дисциплину, выполнение игровых задач, уникальных для конкретной игры и конкретного соперника", - цитирует Балахнина ТАСС.
Теги: Балахнин Бердыев Моуринью Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:47
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№1 Написал: fits (Сегодня, 19:43) #
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Моуринью и Бердыев - абсолютно разные люди по своей интенсивности, по подходу к футболу, они представители разных футбольных философий, сравнения здесь неуместны. У Бердыева результата добиваются не отдельные игроки, а вся команда. Это доказывает тот факт, что футболисты, которые ушли из команды Бердыева, проявляли себя в меньшей степени. Он ставит на командную игру, на дисциплину, выполнение игровых задач, уникальных для конкретной игры и конкретного соперника", - цитирует Балахнина ТАСС.

Что за белиберду здесь написали?
Ни одного путного аргумента...
А про Маура почему ничего нет...
С чем сравнивает Балахнин, откуда такие выводы...
Лишь бы написать, а там трава не расти... детский сад...
Регистрация: 6.10.2016
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