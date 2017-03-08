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Агроном "Олимп-2": плохие погодные условия и плотный график игр помешали подготовить газон

Плохая погода и плотный график матчей не позволили "Ростову" подготовить поле стадиона "Олимп-2" к матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", сообщил инженер-агроном стадиона Альберт Ченибалаян.

"Плохие погодные условия и плотный график игр команды не позволили нам как следует подготовить газон к матчу. Наши сотрудники проделали огромный пласт работы по уходу за травой и сделали все, что могли. В день игры поле будет выравниваться, газон должен вырасти на 3 мм.

Сильные морозы в конце декабря и ранний старт сезона нашей команды создали нам проблемы, но, думаю, что с каждым туром газон на стадионе будет все лучше. В декабре у нас в городе был такой сильный ветер, что покров с поля буквально сдувало. Я лично сделал три сальто, пока мы с коллегами раз за разом накрывали поле и пытались удержать покрывало на месте", - цитирует Ченибалаяна ТАСС.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:51
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