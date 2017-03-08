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Дейли Блинд: нас в матче с "Ростовом" устроит и ничья

"Манчестер Юнайтед" устроит ничейный результат в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом", заявил защитник английского клуба Дейли Блинд.

"Цель - выиграть, побеждать как дома, так и на выезде. Но ничья бы здесь устроила, надо помнить, что у нас две игры, а не одна", - цитирует Блинда ТАСС.
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:40
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