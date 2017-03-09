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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (37)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (37)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
11:39
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (30)
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (30)
Виктория Лопырева: матч "Ростов" - "МЮ" - огромное событие, которому мы очень рады
Посол чемпионата мира — 2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева рассказала, чего ждёт от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" — "Манчестер Юнайтед".
"Я, безусловно, буду поддерживать свою родную команду "Ростов" в сегодняшнем матче. Это важное историческое событие в истории нашего футбола, просто огромное. По счёту загадывать не буду, но мы будем переживать за ребят всей душой. К нам приезжают команды такого уровня, и это просто прекрасно. Огромное событие, которому мы очень рады.
Я была на матче с "Баварией" и расплакалась, когда мы победили. Эмоции после той игры просто переполняли. Посмотрим, что произойдёт сегодня, не будем загадывать и просто поболеем за наших парней", - цитирует Лопыреву "Чемпионат.сом".
"Я, безусловно, буду поддерживать свою родную команду "Ростов" в сегодняшнем матче. Это важное историческое событие в истории нашего футбола, просто огромное. По счёту загадывать не буду, но мы будем переживать за ребят всей душой. К нам приезжают команды такого уровня, и это просто прекрасно. Огромное событие, которому мы очень рады.
Я была на матче с "Баварией" и расплакалась, когда мы победили. Эмоции после той игры просто переполняли. Посмотрим, что произойдёт сегодня, не будем загадывать и просто поболеем за наших парней", - цитирует Лопыреву "Чемпионат.сом".
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