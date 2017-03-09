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Виктория Лопырева: матч "Ростов" - "МЮ" - огромное событие, которому мы очень рады

Посол чемпионата мира — 2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева рассказала, чего ждёт от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" — "Манчестер Юнайтед".

"Я, безусловно, буду поддерживать свою родную команду "Ростов" в сегодняшнем матче. Это важное историческое событие в истории нашего футбола, просто огромное. По счёту загадывать не буду, но мы будем переживать за ребят всей душой. К нам приезжают команды такого уровня, и это просто прекрасно. Огромное событие, которому мы очень рады.

Я была на матче с "Баварией" и расплакалась, когда мы победили. Эмоции после той игры просто переполняли. Посмотрим, что произойдёт сегодня, не будем загадывать и просто поболеем за наших парней", - цитирует Лопыреву "Чемпионат.сом".
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:22
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