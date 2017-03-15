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Олег Веретенников: тренерский штаб "Ростова" способен найти выход из любой ситуации

Известный в прошлом нападающий Олег Веретенников поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "МЮ" — "Ростов". Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1.

"Ростов" и к первой игре был готов, а к ответной тем более хорошо подготовится. Единственное, что беспокоит, — это дисквалификации Гацкана и Калачёва, лидеров клуба. Но у команды опытный тренерский штаб, и он способен найти правильный выход из любой ситуации", — цитирует Веретенникова "Чемпионат.сом".
Теги: Веретенников Ростов Калачев Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:04
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