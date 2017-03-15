УЕФА назвал стоимость билетов на финальный матч Лиги Европы

17 марта стартует продажа билетов на финальный матч Лиги Европы, который состоится 24 мая на "Френдс Арене" в пригороде Стокгольма. Подача заявок — до 28 марта, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Вместимость "Френдс Арены" составляет 48 тыс. мест, из них 37 тыс. займут фанаты и нейтральные зрители.Болельщики команд-финалистов получат до 10 тыс. билетов, а 17 тыс. будут проданы на сайте УЕФА.Стоимость билетов в зависимости от категории будет варьироваться от €45 до €150.Билеты для людей с ограниченными возможностями: €45 (билет по цене категории билета категории 4 и бесплатный билет для сопровождающей персоны). Молодежный пакет: €90 (два билета категории 2 — взрослый и детский — по цене билетов категории 4); всего в продажу для широкой публики поступит 400 молодежных пакетов (800 билетов).