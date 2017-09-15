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Дмитрий Тарасов: "Локомотив" играл на победу

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (0:0).

"Мы сегодня хотели сыграть на контратаках. Немного не получилась игра впереди. Сыграли 0:0 и задачу у своих ворот выполнили, а в атаке не смогли создать того, что планировали. Можно сказать, во втором тайме выглядели чуть лучше, были полумоменты, но реализация и созидание впереди — это то, что не очень хорошо получилось. Сейчас надо переключиться на чемпионат и забыть эту игру.

Не было задачи именно сыграть вничью и не пропустить. Мы играли на победу, выбегали в контратаки, но не получилось реализовать того, что задумали. Говорят, у нас самая слабая группа, но я так не считаю. Все команды умеют играть, со всеми будет тяжело, если не будем показывать свой максимум", - цитирует Тарасова "Чемпионат.сом".
Теги: Тарасов Локомотив Копенгаген
Сегодня, 02:47
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 03:22) #
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Lokoflesh
Мы играли на победу, выбегали в контратаки,

Димон, зачем туфту гнать.
За матч подходов к воротам датчан было пять-шесть, об какой победе может идти речь.
Если бы ну очень повезло, то максимум голешник бы закатили, не больше.

Тарасов сказал правду. Это уровень дрезины, и они всему миру показали как они "на победу" играют, т.е. крайне позорно. Ржавый электровоз нельзя допускать до участия турниров под эгидой УЕФА. Днари позорные. Даже Арарат бы выиграл.
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 03:10) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мы играли на победу, выбегали в контратаки,

Димон, зачем туфту гнать.
За матч подходов к воротам датчан было пять-шесть, об какой победе может идти речь.
Если бы ну очень повезло, то максимум голешник бы закатили, не больше.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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