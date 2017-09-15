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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Тарасов: "Локомотив" играл на победу
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" (0:0).
"Мы сегодня хотели сыграть на контратаках. Немного не получилась игра впереди. Сыграли 0:0 и задачу у своих ворот выполнили, а в атаке не смогли создать того, что планировали. Можно сказать, во втором тайме выглядели чуть лучше, были полумоменты, но реализация и созидание впереди — это то, что не очень хорошо получилось. Сейчас надо переключиться на чемпионат и забыть эту игру.
Не было задачи именно сыграть вничью и не пропустить. Мы играли на победу, выбегали в контратаки, но не получилось реализовать того, что задумали. Говорят, у нас самая слабая группа, но я так не считаю. Все команды умеют играть, со всеми будет тяжело, если не будем показывать свой максимум", - цитирует Тарасова "Чемпионат.сом".
"Мы сегодня хотели сыграть на контратаках. Немного не получилась игра впереди. Сыграли 0:0 и задачу у своих ворот выполнили, а в атаке не смогли создать того, что планировали. Можно сказать, во втором тайме выглядели чуть лучше, были полумоменты, но реализация и созидание впереди — это то, что не очень хорошо получилось. Сейчас надо переключиться на чемпионат и забыть эту игру.
Не было задачи именно сыграть вничью и не пропустить. Мы играли на победу, выбегали в контратаки, но не получилось реализовать того, что задумали. Говорят, у нас самая слабая группа, но я так не считаю. Все команды умеют играть, со всеми будет тяжело, если не будем показывать свой максимум", - цитирует Тарасова "Чемпионат.сом".
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