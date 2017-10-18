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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Семин: то, что "Локомотив" сильнее на бумаге, не значит, что мы сильнее по факту
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассчитывает на полузащитника команды Джефферсона Фарфана в предстоящем матче Лиги Европы против молдавского "Шерифа".
"После сегодняшней тренировки определимся. Я надеюсь, что он [Фарфан] сможет сыграть.
То, что "Локомотив" сильнее на бумаге, не значит, что мы сильнее по факту. Фаворит не всегда выигрывает, и во вчерашнем матче "Тоттенхэма" и "Реала" (1:1) все думали, что испанцы без вопросов выиграют. Футбол - такая игра, в которой изначально соблюдается равенство, кто лучше физически и психологически подготовлен, тот и выигрывает.
Мы плохо играем, когда команда хорошо обороняется, вот и все. "Шериф" хорошо обороняется, но в своем чемпионате он больше атакует. Это чемпион своей лиги, он достоин уважения, каждый год играет в еврокубках, в этом году мог оказаться в Лиге чемпионов, если бы обыграл "Карабах". В команде есть очень быстрые игроки, которые хорошо играют индивидуально", - цитирует Семина ТАСС.
"После сегодняшней тренировки определимся. Я надеюсь, что он [Фарфан] сможет сыграть.
То, что "Локомотив" сильнее на бумаге, не значит, что мы сильнее по факту. Фаворит не всегда выигрывает, и во вчерашнем матче "Тоттенхэма" и "Реала" (1:1) все думали, что испанцы без вопросов выиграют. Футбол - такая игра, в которой изначально соблюдается равенство, кто лучше физически и психологически подготовлен, тот и выигрывает.
Мы плохо играем, когда команда хорошо обороняется, вот и все. "Шериф" хорошо обороняется, но в своем чемпионате он больше атакует. Это чемпион своей лиги, он достоин уважения, каждый год играет в еврокубках, в этом году мог оказаться в Лиге чемпионов, если бы обыграл "Карабах". В команде есть очень быстрые игроки, которые хорошо играют индивидуально", - цитирует Семина ТАСС.
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